Beşiktaş Ankaragücü'nü 2-1 yendi

Süper Lig'in 25. Haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü, Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'in golleriyle 2-1 yendi.

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Burak Yılmaz ve 88. dakikada Adem Ljajic attı. Ankaragücü'nün golü ise 90+3. dakikada penaltıdan İlhan Parlak attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 31 maçta 30. galibiyetini aldı ve ligdeki puanını 43'e yükseltti. Son 3 maçını kaybeden Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Burak Yılmaz ve 88. dakikada Adem Ljajic attı. Ankaragücü'nün golü ise 90+3. dakikada penaltıdan İlhan Parlak attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 31 maçta 30. galibiyetini aldı ve ligdeki puanını 43'e yükseltti. Son 3 maçını kaybeden Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.