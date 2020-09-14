  • BIST 1.103
  • Altın 468,666
  • Dolar 7,4752
  • Euro 8,8562
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin: Haklı bir galibiyet aldık

Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin ise galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün maçın tamamına yakın bölümde galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz. Haklı bir galibiyet aldık." dedi.
Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin: Haklı bir galibiyet aldık

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk yarıda oynadıkları oyundan gayet mutlu olduğunu belirtti.

Sezon başı olması nedeniyle henüz tam hazır olmayan oyuncular da düşünüldüğünde kolay bir maç olmayacağını beklediklerini ifade eden İngiliz çalıştırıcı, "Genç arkadaşlara da bugün şans verdik. Onların gösterdikleri performanstan gayet mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı. Ancak ilk yarının tamamına hakim olduğumuzu da söylemeliyim." şeklinde konuştu.

Newton, golcü oyuncu Sörloth'un olmayışı ile ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Özellikle geçen sezon takım adına çok önemli işler yapmıştı. Henüz sezonun başındayız. Sezon başında da birlikte olamamıştık zaten. Bir hazırlık maçı oynadık, daha sonra milli maçlar nedeniyle ülkesine gitmesinden sonra kendisiyle çalışma fırsatı bulamadık. Diğer arkadaşlarımız duruma çok çabuk uyum sağladılar. En iyi oyuncularımızla sahadaydık. O oyuncularımızın da iyi mücadelesi vardı. Kendisi aramızda olsun ya da olmasın biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz ve bu bizi çok fazla etkilemeyecek. Maçın geneline baktığımızda özellikle ilk yarıda iyi oynayan bir takım olduğumuzu görebiliyoruz. Ama tabii ki penaltı ve kırmızı kartın etkisiyle kaybettiğimiz bir maç oldu bizim için."

İngiliz teknik adam, transfer beklentisine ilişkin ise "Tabii ki başkanımızla bu konu üzerinde her gün çalışıyoruz. Ancak dikkate almamız gereken şartlar var, bunların birincisi finansal şartlar. Başkanımızın birinci görevi takımı finansal olarak stabil halde tutabilmek. Dolayısıyla bunun da zor bir görev olduğu çok açık. Aynı zamanda iyi oyuncular da bulmanız gerekiyor. Kısa süre içinde veya 1 günde bitecek bir süreç değil, zaman gerekiyor. Her gün çalıştığımızı bütün düzenlemelere uyarak iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Murat Şahin'in açıklamaları
Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin ise galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün maçın tamamına yakın bölümde galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz. Haklı bir galibiyet aldık." dedi.

Hafta boyunca çalıştıkları şekilde oyun disiplinine sadık kaldıklarını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Sadece oyunun 20-25 dakikalık bölümünde ilk yarı savunma anlamında değil ama topa sahip olmada bölgeler arası geçiş yaparken biraz sıkıntı yaşadık. Golü bulduktan sonra bunu atlattık. Hazırlık dönemindeyiz. Sezona galibiyetle, moralle başlamak çok önemliydi. Kazanacak oyunu oynadığımızı düşünüyoruz. Maç boyunca Trabzonspor'un, yediğimiz gol dahil pozisyon vermeden oynadık. Buna karşılık da 3-1 gibi net skor aldık. Buradan oyuncularımızı; oynayan oynamayan herkesi tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, takımdaki eksikliklere ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın yokluğuna ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii ki sezonun başındayız. Transfer dönemine 25-30 günlük bir süre var. Aramıza yeni katılacak oyuncular olacak. Mevkisel olarak eksikliklerimizin olduğu doğrudur. Hem yönetimimiz hem biz bu konularda çalışıyoruz. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Bunlar yavaş yavaş takımıza katılacaktır. Genel planlamada biz de fikstür çekildikten sonra ilk 4 haftalık bölümü, minimum hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü galibiyet bizim için artı bir iş oldu. Bu 4 haftalık süreç bittiğinde ve milli takım arası bittiğinde ve bizim 5. haftayı 'bay' çekmemizden dolayı, 3 haftalık sürecimiz var. Hem yeni gelecek arkadaşlar hem de şu an sakatlığı olan, hazır olmayan tüm oyuncularımızla beraber bu süreci geçirdikten sonra 6. hafta oynandığında takım halinde hazır olacağımızı düşünüyoruz. Buna göre bir planlama yaptık."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalyaspor galibiyetle başladı14 Eylül 2020 Pazartesi 09:44
  • Medipol Başakşehir Mbombo'yu transfer etti13 Eylül 2020 Pazar 14:37
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Sergen Yalçın karantinadan dolayı 2-3 maç takımın başında olamayacak13 Eylül 2020 Pazar 14:36
  • Vedat Muric: Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin13 Eylül 2020 Pazar 14:35
  • Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak: Okay Yokuşlu bize gelmek istedi13 Eylül 2020 Pazar 14:34
  • Rekortmen sprinterin gözü uluslararası başarılarda13 Eylül 2020 Pazar 14:33
  • Metin Oktay kabri başında anıldı13 Eylül 2020 Pazar 14:31
  • Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı13 Eylül 2020 Pazar 09:36
  • Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Okay Yokuşlu için teşebbüsümüz oldu13 Eylül 2020 Pazar 09:35
  • Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: Galatasaray'ın kazanması için hakemlerin yardımına ihtiyacı yok13 Eylül 2020 Pazar 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti