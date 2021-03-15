Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.