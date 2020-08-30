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Beşiktaş Başkanı Çebi: Takımın ihtiyacına göre transfer yapacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmalarını teknik tirektör Sergen Yalçın'ın talebi ve takımın ihtiyacına göre şekillendireceklerini söyledi.
Beşiktaş Başkanı Çebi: Takımın ihtiyacına göre transfer yapacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Aydın'ın Didim ilçesinde kurulan 5 yıldızlı bir otelin açılışı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. 

Transfer çalışmaları konusundaki soru üzerine Çebi, imzalar atılmadan hiçbir transferin gerçekleşmiş sayılmayacağını belirterek bu konuda konuşmayı doğru bulmadığını dile getirdi

Çebi, "Dolayısıyla 'A' dedin sonra 'B' oldu. B’yi yapamadın 'C' oldu... Konuştuğumuz zaman ağzımızdan çıkan laflar, kelimeler, isimler, transferler camiamızı heyecanlandırıyor sonra başka türlü gelişmeler oluyor. Çünkü bu pazarlık konusu, kulüp veriyor futbolcu gelmiyor, futbolcu geliyor kulüp vermiyor, ikisi veriyor bize uymuyor." ifadelerini kullandı.

"Transfer konusunda taraftarın beklediği bir isim olacak mı?" şeklindeki soru üzerine Çebi, "Taraftarın hoşlandığı şekle ve şemale göre transfer yapmayacağız. Hocanın isteğine, takımın ihtiyacına göre transfer yapacağız. Umarım yaptıklarımız da taraftarı mutlu eder. Taraftar keyif alırsa bizim için sorun yok demektir." diye konuştu.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ricardo Quaresma'nın adının yeniden takımla anılması konusuna da değinen Çebi, "Bize çok hizmeti oldu, sevildi. Eğer bir şeyi tadında bırakmazsanız o da geldiğinde hırpalanır, Beşiktaş’a da bir katkısı olmaz. Sonra güzelim Quaresma'yı başka türlü değerlendirmeye başlarız. Her şeyi tadında bırakmak gerek." şeklinde konuştu.

Harcama limitleri
Takımların transferde harcama limitleri konusunda Çebi, bu uygulamanın Beşiktaş ve diğer ekipler için sorun olduğunu ifade etti.

Harcama limitlerinin, kulüplerin içinde bulundukları ekonomik dar boğazdan çıkabilmeleri için tedbirli davranmalarını sağlayan bir uygulama olduğunu aktaran Çebi, "Bunun altına bizden önceki başkan imza atmış. Dolayısıyla biz buna uymak zorundayız. Şu andaki limitlerimiz hiçbir transferi yapmaya müsaade etmiyor. Önümüzü açabilmemiz için bazı futbolcularımızı göndermemiz gerekiyor. Umarım herkes için hayırlısı olur. Şu an için transfer limitleri büyük bir sorun." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması konusundaki soruya Çebi, "21 takım olması, fazla yorulacağız demektir. Futbolcuya çok fazla para verip geliri az bir sezon geçireceğiz demektir. Bu bizim için iyi bir haber değildir." cevabını verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 3-1 mağlup oldukları PAOK maçı hakkında da görüşleri sorulan Çebi, "Pandemi bizi çok hırpaladı. Lig çok geç bitti. Arkadan takımı toparlamak... transferleri yapamadık. Gidenler oldu, gidenlerin yerine bir hafta 10 gün içerisinde adam bulmak falan kolay işler değil. 10 günde bir imza atıyorsunuz, 3 sene 5 sene sırtınızda taşıyorsunuz. Dolayısıyla maalesef öyle oldu. Biz alınan transferlerden de gelenlerden de ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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