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Beşiktaş, Belçikalı santrfor Batshuayi 1 sezonluğuna kiralandı

Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, Belçikalı santrfor Batshuayi 1 sezonluğuna kiralandı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne 2021-2022 sezonu için net 150 bin avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin avro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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