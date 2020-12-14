  • BIST 1.386
  • Altın 464,984
  • Dolar 7,9105
  • Euro 9,6095
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Beşiktaş deplasmanda kalesini savunamıyor

Süper Lig'de bu sezon 19 gol yiyen siyah-beyazlı takım, bunların 15'ini deplasmandaki 6 karşılaşmada kalesinde gördü.
Beşiktaş deplasmanda kalesini savunamıyor

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalarda kalesini koruyamadı.

Süper Lig'de yaptığı 11 maçta 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmandaki karşılaşmalarda kalesinde gördü.

Ligde şu ana dek 6 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 2,5 gol yeme ortalamasıyla oynadı.

Her maçta gol yedi
Beşiktaş, deplasmandaki 6 lig maçında da gol yemekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı takım, konuk olduğu Trabzonspor (3-1), İttifak Holding Konyaspor (1-4), Yukatel Denizlispor (3-2), Gaziantep FK (1-3), Fenerbahçe (4-3) ve Aytemiz Alanyaspor (1-2) karşılaşmalarının tamamında gol yedi.

Beşiktaş, deplasmanda toplam 15 gol yediği maçlarda üç galibiyet aldı.

Sezonun ilk dış saha maçında Trabzonspor'dan bir gol yiyen siyah-beyazlı takım, sonraki 5 maçta 2 ve üzerinde golü kalesinde gördü.

Sergen Yalçın ile geçen sezon daha iyiydi
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezonki deplasman maçlarında daha iyi savunma performansı göstermişti.

Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Yalçın yönetiminde 8 deplasman maçına çıkarken 7 gol yedi.

Beşiktaş, geçen sezonki 17 dış saha maçında ise kalesinde 25 gol görmüştü.

Siyah-beyazlı ekip, en son geçen sezonun 34. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta kalesini gole kapatmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor14 Aralık 2020 Pazartesi 10:10
  • Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor14 Aralık 2020 Pazartesi 09:31
  • Otto Bariç koronavirüs nedeniyle vefat etti14 Aralık 2020 Pazartesi 09:31
  • Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları yarın çekilecek13 Aralık 2020 Pazar 16:01
  • Gençlerbirliği Erzurum deplasmanından 3 puanla döndü13 Aralık 2020 Pazar 16:00
  • Çaykur Rizespor'da üç puan sevinci13 Aralık 2020 Pazar 15:28
  • Filip Novak sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi13 Aralık 2020 Pazar 15:27
  • Fenerbahçe'nin evinde yüzü gülmüyor13 Aralık 2020 Pazar 15:26
  • Göztepe deplasmanda ilk mağlubiyetini yaşadı13 Aralık 2020 Pazar 13:00
  • Akdeniz Oyunları için inşa edilen tesisler 300 bin sporcuyu ağırladı13 Aralık 2020 Pazar 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti