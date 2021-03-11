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Beşiktaş en çok zorlandığı rakibi Başakşehir karşısında

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı 27 resmi maçın 6'sını kazanabildi.
Beşiktaş en çok zorlandığı rakibi Başakşehir karşısında

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir ile yarın karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 27 resmi maçtan sadece 6'sını kazanabildi.

İki ekip arasında 25'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 27 resmi maçtan 8'inde Medipol Başakşehir, rakibine üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon iki ekip arasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi.

Rekabette Beşiktaş 31, Medipol Başakşehir ise 33 gol attı.

Lig maçları
İki ekip Süper Lig'de 25 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 7, Beşiktaş 6 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 29 golüne, turuncu-lacivertli ekip 30 golle yanıt verdi.

Son 10 maçta 3 galibiyet
Beşiktaş, rakibiyle yaptığı son 10 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

Rakibi karşısında 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 11 gol atarken, Medipol Başakşehir 12 kez fileleri havalandırdı.

Deplasmanda bir kez kazanabildi
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 resmi maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi.

İki takım Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Atatürk Olimpiyat, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. 12'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu maçlardan 7'sini Medipol Başakşehir, 1'ini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Rekabette sahasındaki son 4 randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda toplam 19 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 13 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Kupada 2 maç
İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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