Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 3'üncü haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.