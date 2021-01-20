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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçına hazır

Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’ün konuğu olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girdi.
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçına hazır

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin, Karagümrük maçının kadrosu da belli oldu. Güven Yalçın, N’Sakala ve Hasic maç kadrosunda yer almadı. Beşiktaş’ın Karagümrük maçının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Gökhan Töre.”

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