  • BIST 1.450,130
  • Altın 484,12
  • Dolar 8,3730
  • Euro 9,8200
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

N'Sakala forma giymeyecek
Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a konuk olacak
Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, ligin ilk 2 haftasında hanesine 4 puan yazdırdı. İlk müsabakasında Gaziantep'i 3-2 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci maçında ise Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Aynı puana sahip son şampiyon Beşiktaş ise ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın ikinci haftada Gaziantep ile oynadığı müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya, Afganistan'dan tahliyelerin bugün sona erdiğini duyurdu27 Ağustos 2021 Cuma 11:26
  • MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi27 Ağustos 2021 Cuma 11:24
  • Trafiğe 7 ayda 724 bin 277 aracın kaydı yapıldı27 Ağustos 2021 Cuma 11:22
  • Neşet Ertaş filmine ailesinden sert tepki: Maneviyatımızı satmıyoruz 27 Ağustos 2021 Cuma 11:03
  • Almanya, Afganistan'daki personelinin tahliyesini tamamladı27 Ağustos 2021 Cuma 11:02
  • MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler27 Ağustos 2021 Cuma 11:00
  • Cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti27 Ağustos 2021 Cuma 10:58
  • Eskişehir’de en çok ev kadınları Covid oluyor27 Ağustos 2021 Cuma 10:49
  • Erdoğan 'görüştük' dedi duyurdu: Taliban bize teklif etti kararımızı vermedik27 Ağustos 2021 Cuma 10:31
  • AK Parti'den Kabil'deki terör saldırısına kınama27 Ağustos 2021 Cuma 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti