Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 31'inci haftasındaki maçların hakemleri şunlar:
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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