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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de 31. hafta maçında Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 31'inci haftasındaki maçların hakemleri şunlar:

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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