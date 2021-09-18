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Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pasla devam ettiği aktarıldı. Taktik programının yer aldığı çalışmalarla süren antrenmanın yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Kamp kadrosu belli oldu
Antalya'ya bu akşam hareket edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sergen Yalçın'ın Fraport TAV Antalyaspor maçı kafilesinde yer verdiği futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman.

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