Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 10'uncu haftasında 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
Yarın:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: Yasin Kol
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
24 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus
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