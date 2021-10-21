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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Süper Lig'de 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 10'uncu haftasında 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: Yasin Kol

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka

19.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

24 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus

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