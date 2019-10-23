Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu. Ayrıca Başakşehir'in evinde Trabzonspor'u konuk ettiği maçı Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Fubol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Galatasaray derbini hakem Mete Kalkavn'ın yöneteceği duyuruldu. Kalkavn'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı belirtildi. Dördüğncü hakem ise Atilla Karaoğlan.

Öte yandan Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin VAR hakeminin Cüneyt Çakır olduğu duyurulurken, AVAR'ın Özgüç Türkalp ve Bahattin Duran olacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

26 Ekim Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük

16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık