Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu. Ayrıca Başakşehir'in evinde Trabzonspor'u konuk ettiği maçı Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Fubol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Galatasaray derbini hakem Mete Kalkavn'ın yöneteceği duyuruldu. Kalkavn'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı belirtildi. Dördüğncü hakem ise Atilla Karaoğlan.
Öte yandan Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin VAR hakeminin Cüneyt Çakır olduğu duyurulurken, AVAR'ın Özgüç Türkalp ve Bahattin Duran olacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük
16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık
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