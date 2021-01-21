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Beşiktaş, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Beşiktaş, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz." denildi.

Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde ise 27 dakika forma giymişti.

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