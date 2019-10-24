  • BIST 100.346
  • Altın 278,640
  • Dolar 5,7639
  • Euro 6,3966
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Beşiktaş grubunda puan alamadı

Sahasında Braga'ya yenilen temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde çıktığı üçüncü maçta da puanla tanışamadı.
Beşiktaş grubunda puan alamadı

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlılar 3 maçta sıfır çekti.

Gruptaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk olan siyah-beyazlılar sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ PUANSIZ SON SIRADA

Deplasmanda alınan ağır mağlubiyetin ardından evinde Wolves'ı ağırlayan temsilcimiz, yine istediğini alamadı. İngiliz ekibi son dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu akşam ise galibiyet parolasıyla Braga'yı konuk etti. Ljajic'in kaçırdığı penaltının yanı sıra net gol pozisyonlarını cömertçe harcayan Kara Kartal, Portekiz temsilcisine 2-1 kaybetti.

3 maç sonunda sıfır çeken Beşiktaş, grubunda son sırada yer aldı. Braga 7 puanla lider, Wolves 6 puanla ikinci, Bratislava ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu23 Ekim 2019 Çarşamba 17:06
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oldu23 Ekim 2019 Çarşamba 12:40
  • Beşiktaş'ın Avrupa'da 219. randevusu23 Ekim 2019 Çarşamba 12:00
  • Beşiktaş'ın rakibi Braga23 Ekim 2019 Çarşamba 09:44
  • Başakşehir'in konuğu Wolfsberger23 Ekim 2019 Çarşamba 09:43
  • Galatasaray turu zora soktu23 Ekim 2019 Çarşamba 09:13
  • Abdurrahim Albayrak: Daha her şey bitmedi23 Ekim 2019 Çarşamba 07:19
  • Taha Akgül şampiyon oldu22 Ekim 2019 Salı 12:43
  • Filede rakipler belli olacak22 Ekim 2019 Salı 11:12
  • Yıldız futbolcu Real Madrid maçında yok22 Ekim 2019 Salı 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti