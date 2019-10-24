Beşiktaş grubunda puan alamadı

Sahasında Braga'ya yenilen temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde çıktığı üçüncü maçta da puanla tanışamadı.

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlılar 3 maçta sıfır çekti.

Gruptaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk olan siyah-beyazlılar sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ PUANSIZ SON SIRADA

Deplasmanda alınan ağır mağlubiyetin ardından evinde Wolves'ı ağırlayan temsilcimiz, yine istediğini alamadı. İngiliz ekibi son dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu akşam ise galibiyet parolasıyla Braga'yı konuk etti. Ljajic'in kaçırdığı penaltının yanı sıra net gol pozisyonlarını cömertçe harcayan Kara Kartal, Portekiz temsilcisine 2-1 kaybetti.

3 maç sonunda sıfır çeken Beşiktaş, grubunda son sırada yer aldı. Braga 7 puanla lider, Wolves 6 puanla ikinci, Bratislava ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.