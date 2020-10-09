Süper Lig’in 6’ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a konuk olacak Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde 17:00'de başlayan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.