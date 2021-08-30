Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan akşam antrenmanı; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanını, başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.