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Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 39'uncu haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapan siyah beyazlılar antrenmanı, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 39'uncu haftasında yarın saat 20.30’da Vodafone Park’ta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

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