Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 40. randevuda

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 76 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 37 gol attı.

Bu sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazandı.

Çaykur Rizespor 17 maçtır kazanamıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

Beşiktaş, Rize'deki son 8 maçta yenilmedi

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 18 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 6 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 11 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 30, yeşil-mavililer ise 21 gol attı.

Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.