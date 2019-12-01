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Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı.
Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 46 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. İkinci devre Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 23 lig maçından 18'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 49, Kayserispor ise 16 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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