  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 30 °C
»

Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor arasında geride kalan lig maçlarında Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı.
Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Kayseri'deki maçlar
Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medipol Başakşehir, Antalyaspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi05 Temmuz 2020 Pazar 09:33
  • Fenerbahçe evinde mutlu05 Temmuz 2020 Pazar 09:32
  • Torino derbisinde kazanan Juventus05 Temmuz 2020 Pazar 09:31
  • Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu05 Temmuz 2020 Pazar 09:30
  • Malatya'da gol sesi çıkmadı05 Temmuz 2020 Pazar 09:29
  • Alanyaspor ikinci yarı açıldı05 Temmuz 2020 Pazar 09:28
  • 'Futbolda şike kumpası' davasında Ali Koç 'müşteki' olan kulübü adına ifade verdi04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:14
  • Gaziantep FK deplasmanda kazandı04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:13
  • Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması03 Temmuz 2020 Cuma 17:49
  • 38 yaşındaki Milan Baros, sezon sonunda futbolu bırakıyor03 Temmuz 2020 Cuma 16:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti