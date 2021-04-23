Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman; taktik programının yer aldığı uygulamalar, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

SİYAH-BEYAZLILARDA 6 EKSİK

Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta maç öncesinde 6 eksik isim bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve Cyle Larin karşılaşma kadrosunda yer alamadı. Ayrıca kart cezalısı Welinton da, yarın oynanacak karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçının kadrosunda su isimler yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal."

Öte yandan siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular, antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak için ay-yıldızlı bayrağımızla poz verdiler.