Beşiktaş, Kayserispor'u rahat yendi

Beşiktaş, evinde ağırladığı Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu hafta puan kaybeden Fenerbahçe ve Trabzon'u geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Atiba Hutchinson, 30. dakikada Gökhan Gönül, 41 ve 90. dakikalarda da Burak Yılmaz attı.

Kayserispor'un tek golünü 86. dakikada Emmanuel Adebayor attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 24'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 7 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE TRABZON'U GEÇTİ

Siyah beyazlı ekip, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'nin Göztepe deplasmanında yaşadığı puan kaybı ve Galatasaray ile Trabzonspor'un berabere kalmasıyla 3. sıraya yükseldi.

(Süper Lig'de son puan durumu)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, maçın başlam vuruşuyla beraber topun ve oyunun kontrolünü aldı. Merkezi kalabalık savunan Kayserispor'a karşı kanatları kullanarak hücum eden Beşiktaş, bu şekilde ilk tehlikesini 2. dakikada Caner'in ortasıyla yarattı.

Kayserispor ise ilk dakikalarda Mensah'ın bireyse gayretleriyle hızlı hücumlarla gelmeyi denedi ancak Beşiktaş savunmasını aşamadı.

BEŞİKTAŞ KİLİDİ ATİBA'YLA AÇTI

10. dakikadan sonra temposunu artıran Beşiktaş, arka arkaya tehlikeli ataklar yaptı. Burak Yılmaz ve Adem Ljajic ile üst üste gole yaklaşan Beşiktaş, 20. dakikada Atiba ile ilk golünü buldu.

Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz'ın ara pasına hareketlenen Atiba Hutchinson, ceza alanında karşı karşıya pozisyonda topun dibine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Silviu Lung'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

GÖKHAN GÖNÜL FARKI 2'YE ÇIKARDI

Beşiktaş, ataklarını kesmedi ve yüksek tempoyla oynama devam etti. Kayserispor kalesini adeta abluka altına alan Beşiktaş, 30. dakikada Gökhan Gönül ile farkı artırdı.

Sol kanattan kazanılan korneri Caner Erkin paslaşarak kullandı. Ardından tekrar topla buluşan Caner Erkin'in son çizgiye inerek yerden içeri gönderdiği pasında topla buluşan Gökhan Gönül, altıpasın hemen gerisinden gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı Silviu Lung'un solundan ağlarla buluştu.

Golün ardından ofsayt ve Caner Erkin'in topu oyun alanı içinden çevirip çevirmediğine dair bir VAR kontrolü oldu. Hakem Ümit Öztürk, Video Asistan Hakemi Volkan Bayarslan'dan golün nizami olduğuna dair onay aldıktan sonra maç tekrar başladı.

BURAK YILMAZ İLK YARIDA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Beşiktaş'ın baskılı ve istekli oyunu hiç kesilmeden devam etti. 2-0'dan sonra farkı artırmak adına üst üste ataklar yapan Beşiktaş, 38. dakikada üçüncü gole yaklaştı. Mohamed Elneny'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Aymen Abdennour son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

Beşiktaş, bu pozisyondan 3 dakika sonra üçüncü golü atmayı başardı.

41. dakikada Elneny ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın bekletmeden ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Lung'un sağından ağlarla buluştu.

İlk yarının sonunda Beşiktaş, iki kez ikinci gole yaklaştı. Önce Elneny'nin sert şutunu Lung çeldi, ardından kornerde Atiba'dan seken topu uzaklaştırmak isteyen Yasir Subaşı'nın ters kafa vuruşu, direkten geri geldi.

Beşiktaş'ın çok etkili ve oyunun tek hakimi olarak oynadığı ilk 45 dakika, 3-0 siyah beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, devre arasında iki değişiklik birden yaptı. Aymen Abdennour ve Şamil Çinaz'ın yerine Mert Kula ve Nurettin Korkmaz oyuna dahil oldu.

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde Kayserispor, daha etkili ve farkı indirme adına istekli göründü. Miguel Lopes'in etkili kullandığı sağ kanattan ataklar yapan Kayserispor, Beşiktaş kalesinde tehlikeli ataklar yaptı ancak Beşiktaş savunması ve Karius'u geçemedi.

Beşiktaş, 60. dakikadan sonra kısa paslar yaparak tempoyu aşağı çekmeye başladı. Savunmada daha tedbirli bir oyun oynamaya başlayan Beşiktaş, Kayserispor'un etkili ataklar yapmasına da engel oldu.

İkinci yarıda Beşiktaş'ın ilk tehlikeli gol girişimi 72. dakikada geldi. Adem Ljajic'in 30 metreden kullandığı serbest vuruşu, Kayserispor kalecisi Silviu Lung güçlükle kornere çeldi.

TÜM STAD ATİBA'YI AYAKTA ALKIŞLADI

Abdullah Avcı'nın oyuna ilk müdahalesi 74'te geldi ve günün başarılı isimlerinden Atiba'nın yerine Oğuzhan Özyakup'u oyuna aldı. Beşiktaş taraftarları, Atiba'yı ayakta alkışladılar.

Oğuzhan Özyakup, oyuna girer girmez Emre Demir'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Kayserispor'un son oyuncu değişikliği ise 78. dakikada geldi. Yasir Subaşı yerine Artem Kravets oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ın ikinci değişikliği ise 80. dakikada N'Koudou yerine Lens şeklinde oldu.

Maçın son bölümünde iki takım da çok fazla pas hatası yaptı ancak zaman zaman gol fırsatları da geldi. 83. dakikada Lens, topla birlikte ceza sahası içine girdi. Lung'un müdahale ettiği top Diaby'nin önünde kaldı. Diaby vuruşunu yaptı ancak Kayserispor savunması topu çizgiden çıkardı. Bu golü kaçıran Diaby, 85. dakikada yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

Kayserispor, 86. dakikada farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Bernard Mensah'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Emmanuel Adebayor, altıpas önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Loris Karius'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

Maçın skorunu belirleyen golü 90. dakikada Burak Yılmaz attı. Golün asistini ise Oğuzhan Özyakup yaptı.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 3 puana ulaştı.