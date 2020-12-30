Beşiktaş kötü başladığı 2020 yılını mutlu bitirdi

Beşiktaş, kötü başladığı 2020 yılını mutlu şekilde tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, yılın ilk maçını geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı. Son 16 turu ilk karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-2 yenilerek 2020 yılına kötü bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, yılın son maçında ise Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek camiayı sevindirdi.

2020 yılında 36 maç

Beşiktaş, 2020 yılında 36 resmi karşılaşmaya çıkarken, bunların 20'sini galibiyetle tamamladı.

Rakipleriyle 4 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 12 maçtan mağlup ayrıldı.

Oynadığı 36 resmi maçta 70 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 48 gol gördü.

Süper Lig'de 31 maçta 19 galibiyet

Beşiktaş, 2020 yılında 31 Süper Lig maçına çıktı.

Bu maçların 19'unu kazanan siyah-beyazlılar, ayrıca 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Ligde rakip fileleri 2020 yılında 61 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 37 gol gördü.

Derbilerde yenilmedi

2020 yılında 3 derbi maçı oynayan Beşiktaş, 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon evinde 2-0 yendiği Fenerbahçe'yi 2020-2021'de ise deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Beşiktaş ayrıca Kadıköy'deki 15 yılı aşkın galibiyet hasretini de 2020 yılında sonlandırdı.

Siyah-beyazlı ekip, yıl içindeki bir diğer derbi mücadelesinde ise Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Avrupa'da hüsran

Beşiktaş, 2020 yılını Avrupa'da ise hüsran yaşayarak tamamladı.

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitiren ve 2. sıradaki Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı men cezasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi için eleme oynama hakkı yakalayan Beşiktaş, PAOK karşısında tutunamadı.

Salgın nedeniyle tek maç üzerinden ve Yunanistan'da oynanan 2. eleme turunda rakibine 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda ise Rio Ave'ye elendi. Tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Penaltılarda rakibine mağlup olan Beşiktaş, Avrupa kupalarına erken veda etmek zorunda kaldı.

Türkiye Kupası'nda 3 maç

Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği sonuçları alamadı.

Türkiye Kupası'nda yıl içinde 3 maça çıkabilen Beşiktaş, bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

Geçen sezon son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2'lik skorlarla yenilen siyah-beyazlı ekip, kupaya veda etti.

Beşiktaş, bu sezon ise 5. turdan katıldığı Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Tarsus İdman Yurdu'na 3-1 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

2020 yılındaki kupa maçlarında 7 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde de 7 gol gördü.

Abdullah Avcı gitti Sergen Yalçın geldi

Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusunda da hareketli bir yıl yaşandı.

Geçen sezon başında futbol takımının başına Abdullah Avcı'yı getiren siyah-beyazlı kulüp, yıl içinde bu konuda değişime gitti.

Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'de geçen sezon Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor karşısında yaşanan 2-1'lik mağlubiyetin ardından 24 Ocak'ta Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Siyah-beyazlı yönetim, Avcı'nın yerine göreve getirdiği Sergen Yalçın ile 29 Ocak'ta sözleşme imzaladı.

Yalçın, Vodafone Park'ta 30 Ocak'ta düzenlenen ve 20 bin taraftarın katıldığı basın toplantısıyla sözleşmeye imza attı.

11 transfer yaptı

Beşiktaş, 2020 yılı içinde 11 transfer gerçekleştirdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise Bernard Mensah (kiralık), Francisco Montero (kiralık), Gökhan Töre, Atakan Üner, Josef de Souza, Fabrice N'Sakala, Rachid Ghezzal (kiralık), Valentin Rosier (kiralık), Vincent Aboubakar ve Welinton'u transfer etti.