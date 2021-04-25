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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: Bu sezon çifte bayramı Beşiktaşlılar kutlayacak

Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: Bu sezon çifte bayramı Beşiktaşlılar kutlayacak

Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, "Kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimiz vardı. Özellikle sosyal medyada yapılan algılar var. Bu algılara ve konuşulanlara kulaklarımızı kapattık. Her şeye rağmen sahada mücadele eden Beşiktaş forması var. 11 aslan gibi oyuncumuz sahada mücadele ettiler ve maçı hakkıyla kazandılar." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'den avantajlı olduklarını aktaran Kocadağ, "Gerçek Beşiktaş taraftarının bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Yaratılan algılarla strese gireceğimizi düşünenler var. Bizim stresle işimiz yok. Önde koşuyoruz, geriye bakmıyoruz. Stresli olanlar, geriden gelenler. Alacakları bir beraberlik bile onları yarışın dışında bırakacak. Kalan 5 maçta bütün puanları almaya çalışacağız. Avantajımız var. Bir şekilde ittire kaktıra arifeyi gördüler ama bayramı göstermeyiz. Bu sezon çifte bayramı Beşiktaşlılar kutlayacak." diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor ile oynadıkları maçı yöneten hakem Cüneyt Çakır'a yönelik eleştirilerde bulunan Kocadağ, "Cüneyt Çakır bizi dünyada ve Avrupa'da temsil eden çok önemli bir hakem. Ona saygımız var ama bu akşam gösterdiği performans ona yakışmadı. Bugün gününde değildi. Bugünkü performansı geçmişi arattı. Verilmeyen penaltı var. Cüneyt hoca kalitesine yakışmayan bir maç yönetti. Hakemlerden Beşiktaş camiasına daha saygılı maçlar yönetmesini bekliyoruz. MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa maçlarında rakip teknik direktörler hakemlerden önce davranarak oyuncularının atılmasını engellemişti. Bu maçlarda puan kaybettik. Bunlar manidar." değerlendirmesinde bulundu.

"Sene başından beri 3-4 yöneticiyle kamera karşısına geçenler son birkaç haftadır sessiz kalmayı tercih ediyorlar." diyen Emre Kocadağ, şunları kaydetti:

"Her maç sonrasında tabletlerle sunumlar yapıp algı yaratanlar, ne Merkez Hakem Kurulunu ne hakemleri, ne federasyonu ne de yayıncı kuruluşu bıraktılar. 'FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa çıkacağız.' gibi ağır ithamlarda bulunanlar, özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra sessizliğe büründüler. Memnuniyetsizlik gitti, yerine memnuniyet geldi. Bu da gerçekten ilginç bir durum. Kaçırdığımız bir şey mi var? Çok merak ediyoruz. Türk futbolunda bir şeyler mi değişti? Bunu da merakla izliyoruz. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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