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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 118. kuruluş yılı mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 118. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 118. kuruluş yılı mesajı

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Serencebey'de 22 cesur ve vatansever büyüğümüz tarafından kurulan, bir semt takımı olarak doğup, bir dünya kulübü haline gelen Beşiktaş'ımız 118 yaşında. 118 yıldır yaşattığı gelenek ve görenekleriyle her kesimin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaş'ımız, milyonlarca taraftarının eşsiz desteği sayesinde ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü konumundadır. Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba gibi abide şahsiyetleri Türk sporuna kazandıran camiamız, başkalarına da ilham olan Beşiktaşlılık duruşundan asla taviz vermemiştir. Şampiyonluklarla, kupalarla anılan, siyah-beyaz renkleriyle ülkemizi dünya ve Avrupa arenasında başarıyla temsil eden Beşiktaş'ımızın 118. yılı kutlu olsun."

Beşiktaş'ın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Ahmet Nur Çebi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şan ve şeref dolu tarihimize, yepyeni destanlar ve tertemiz şampiyonluklar eklemek için tüm gücümüzle çalışmaya, armamızda onur ve gururla taşıdığımız ay-yıldızımıza hizmet etmeye sonsuza kadar devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübünün başkanı olarak, kulübümüzün bugünlere gelmesinde emekleri bulunan, yaşayan ve ebediyete intikal etmiş tüm değerli büyüklerimizi ve taraftarlarımızı minnetle ve şükranla anıyor; tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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