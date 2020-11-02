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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Gidenler ve gelenler tablosunda 8 milyon avro tasarruf sağladık

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer döneminde futbol takımında 8 milyon avro tasarruf sağladıklarını belirtti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Gidenler ve gelenler tablosunda 8 milyon avro tasarruf sağladık

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin kasım ayı sayısındaki yazısında, futbol takımının hem kadro yaşını gençleştirdiklerini hem de kadrodaki mali yükü önemli ölçüde azalttıklarını ifade etti. 

İlerleyen sezonlarda da tasarrufa devam edeceklerini aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Kulübümüze uygun sporcuları bünyemize katarak var olduğumuz branşlarda kadrolarımızı hazır hale getirdik. Pandemi sebebiyle normalden daha kısa ve sıkışık bir transfer dönemi olmasına rağmen aktif bir transfer dönemini geride bıraktık. Planlamalarımız doğrultusunda, yeni sezonda geçmiş sezona nazaran hem kadro yaşımızı gençleştirdik hem de kadrodaki mali yükümüzü önemli ölçüde azalttık. Gidenler ve gelenler tablosunda 8 milyon avro tasarruf sağladık. Önümüzdeki sezonlarda da tasarruf sağlamaya devam edeceğiz."

Basketbol ve amatör şubeler 
Amatör şubeleri kendi kendilerine yetebilen bir organizasyon haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Çebi, "Basketbol A takımımızda da nihai amacımız gelir-gider dengesini oluşturmak ve Türk basketboluna katkı sağlamaktı. Bugün geldiğimiz noktada, birbirinden yetenekli genç oyunculardan oluşan kadromuzda bu denkliği oluşturduk ve basketbol şubemizin kulübe olan maddi yükünü bir nebze olsun azalttık. Basketbol ve diğer amatör şubelerimizi kendi kendine yetebilen birer organizasyon haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca, üç değerli genç oyuncumuzu da A Milli Takım'a göndermenin gururunu yaşadık. İçinde bulunduğumuz sıkıntılara rağmen gençleşme, öze dönme ve gelir-gider bütçemizin denkliği amacına uygun bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

"Uzun vadede kalıcı başarılar çok uzakta değil"
Siyah-beyazlı camiadan sabır ve inanç isteyen Çebi, şunları aktardı:

"Sürdürülebilir başarı için planlı, programlı, gençleri önemseyen bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu camiamıza belirtmek isterim. Kimseye muhtaç olmayacağımız, başımızın dik olacağı bir düzen için sabır ve inanç gerekir. Camia olarak aynı amaç doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Sadece bugünü değil, Beşiktaş'ın yarınlarını da güzelleştirmek için yola çıktığımız bu süreçte tekrar ve tekrar sizlerin desteğine ihtiyacımız olduğunu belirtmenin ehemmiyeti büyük. Uzun vadede kalıcı başarılar, inanıyorum ki çok uzakta değil."

Kaynak: Haber Kaynağı
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