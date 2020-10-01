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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının uyum sorununu aşmak için zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek, gelecekten umutlu olduğunu belirtti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok

Çebi, Beşiktaş dergisinin ekim ayı sayısındaki yazısında, ağustos ve eylül aylarında düzenledikleri kampanyalara değinerek, "Her zamanki gibi sonsuz katkınızla 'Bırakmam Seni' kampanyasını en yukarılara taşıdınız. Zorlu geçen bu sıkıntılı dönemde göstermiş olduğunuz büyük ilgiden dolayı tüm Beşiktaş camiası adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Şimdi sıra, hep beraber başarıya odaklanmakta." ifadelerini kullandı.

Son dönemde birçok kurumun ekonomik sıkıntılar yaşamasına rağmen yeni sezon öncesi birçok önemli markayla sponsorluk anlaşması imzaladıklarını aktaran Çebi, bu sayede kulübe finansman desteği sağladıklarını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun belirlediği harcama limitleri nedeniyle zorlu bir transfer dönemi yaşadıklarını vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, yazısını şöyle sürdürdü:

"Birlikte yola çıktığımız ilk sezona başladık. Gerek artık hayatımızın bir parçası olan pandemiden gerekse TFF'nin limit talimatlarından ötürü engebeli bir yolda ilerlemek zorunda kaldık. Çevremizi saran limit çemberinden ötürü Beşiktaş'ın yararına olabilecek en ufak ihtimali bile göz ardı edemezdik. Transferlerimizi yaparken, kulübün tek bir kuruşunu dahi boşa harcamamak düşüncesi kafamızda hakim olan düşünceydi. En nihayetinde, değerli Sergen Yalçın hocamızla da birlikte güzel bir uyum içinde çalışarak futbol takımımızı yeni sezona hazır hale getirdik. Takımımızın bu süreçte elbette kaybedeceği puanlar olacaktır. Fakat bu sezon ligin daha da uzun soluklu olacağını ve futbolcuların tekrar bu ritme ayak uydurmaları için zamana ihtiyacı olduğunu da hesaba katmamız gerek. Günün sonunda, elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağımızdan ve güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok, sizlerin de olmasın."

Çebi, yaşanan mali sıkıntılar sonrasında altyapıdan futbolcu yetiştirmenin önemine değinerek, "Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, öz kaynağa dönüşümüz kulübümüz adına tek geçer akçedir. Altyapıdan çıkaracağımız futbolcu miktarını çoğaltarak onların satışlarından sağlanacak gelirlerden faydalanmak, kulübümüzün ekonomisi açısından elzem olmuştur. Bu doğrultuda, Beşiktaş Futbol Akademisi’ni, bu işin ehline, değerli hocamız Mehmet Ekşi’ye emanet ettik. Geleceğimizi, geçmişimizin himayesi altında yetiştireceğiz. İnanıyorum ki bu yatırımımız, uzun vadede Beşiktaş’ın yarınlarına ışık tutacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynandığını hatırlatan Çebi, "Fiziken desteğinizi hissedemediğimiz bu günlerde, manevi olarak bizimle olduğunuzu bilmeye oldukça ihtiyacımız var. Birlik oldukça başarı da kaçınılmaz olacaktır." ifadeleriyle yazısını bitirdi

Kaynak: Haber Kaynağı
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