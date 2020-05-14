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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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