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Beşiktaş Kulübünden taraftarına seyahat uyarısı

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında siyah-beyazlı takımı desteklemek isteyen taraftarları için kulüpler ve ilgili ülkelerin makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.
Beşiktaş Kulübünden taraftarına seyahat uyarısı

Beşiktaş Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüşmeler sonuçlanana kadar taraftarlara seyahat programı yapmamaları uyarısında bulunularak şunlar kaydedildi:

"UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticileri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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