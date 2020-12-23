Beşiktaş MKE Ankaragücü ile 103. maçına çıkacak

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 14. haftasında yarın konuk olacağı MKE Ankaragücü ile oynadığı 102 maçta 69 galibiyet alırken, rakibine 8 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 103. lig mücadelesine çıkacak.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 102 maçta siyah-beyazlı ekip, 69 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 25 karşılaşma beraberlikle tamamladı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 190 gole, sarı-lacivertliler 68 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ankara'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş son 24 maçın 19'unu kazandı

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 24 maçın 19'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamadı, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Başkentte de Beşiktaş üstün

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 49 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 17 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip geldi.

Ankara'daki son 4 maçta gol atamadı

Beşiktaş, rakibiyle Ankara'da oynadığı son 4 maçta gol atma başarısı gösteremedi.

Geçen sezon Başkent'te rakibiyle 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2011-2012'deki mücadeleyi de aynı skorla tamamladı.

2010-2011 sezonunda rakibine Ankara'da 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 2009-2010'da maçta ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü son olarak 2008-2009'daki maçta gol atarak yenmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Siya-beyazlı takım, son 4 maçta MKE Ankaragücü'nü Ankara'da yenemese de Başkent'teki maçlarda rakip fileleri 74 kez havalandırdı. Evindeki son 4 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 36 golle rakibine karşılık verdi.

Bu arada, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara'da yapılması gereken 2 maç farklı şehirlerde oynandı.

iki takım arasındaki 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

2018-2019 sezonunda ise MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildiği için Kayseri'de oynandı. Beşiktaş, Kayseri'deki karşılaşmayı 4-1 kazandı.

MKE Ankaragücü, evindeki son 16 maçtan birini kazanabildi

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 16 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi.

Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 16 maçta rakibine başarılı maçlar çıkardı. Söz konusu mağlubiyetin ardından MKE Ankaragücü ile oynadığı 12 maçtan 10'unu kazanan siyah-beyazlı ekip, 2 de beraberlik aldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Beşiktaş, rakip deplasmandaki son 3 maçta ise bir galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki bu galibiyetini Kayseri'de 4-1 kazanarak elde etti.

Beşiktaş 12 maçta 22 puan topladı

Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş; aynı hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'un mağlup olmasıyla zirveye biraz daha yaklaştı.

Süper Lig'deki 12 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 22 puan topladı.

Ligdeki ilk 9 maçında galibiyet alamayan ve rakipleriyle 2 kez berabere kalarak 2 puan alabilen MKE Ankaragücü ise, son 3 maçta daha iyi performans gösterdi. Başkent ekibi, geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.

Beşiktaş deplasmanda üç kez yenildi

Beşiktaş bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı.

Rakipleriyle 6 kez dış sahada karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda savunma yapmakta zorlandı. Ligde kalesinde 19 gol gören siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmanda kalesinde gördü.

Rosier oynayabilecek

Sarı kart cezası biten Valentin Rosier yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gören Rosier, 13. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamamıştı.

Gökhan Töre ve Adem Ljajic yine yok

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Her iki oyuncu, ligdeki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde görev alamamıştı.

Mensah ve Vida sınırda

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, MKE Ankaragücü maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Mensah ve Vida, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.