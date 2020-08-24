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Beşiktaş, PAOK maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda, PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, PAOK maçına hazır

İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, yarın TSİ 21.00’de Yunanistan’ın PAOK ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak. Siyah beyazlılar maçın ardından özel uçakla İstanbul’a dönecek.

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