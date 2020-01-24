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Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlıların, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbul'da yaptığı rövanş maçında saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Aynı müsabakada yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da disipline gönderildiği kaydedildi.

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile yaptığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi, merdiven boşluklarında yer bırakılmaması, kapasite üstü ve usulsüz seyirci alınması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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