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Beşiktaş seri yapamadı

Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçtaki tek gol Demba Ba'dan geldi.
Beşiktaş seri yapamadı

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Başakişehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'ndan oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

DEMBA BA ESKİ TAKIMINA ATTI

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 50. dakikada bir dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba kaydetti.

Şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan turuncu-lacivertliler puanını 43 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir'de sarı kart gören Enzo Crivelli cezalı duruma düştü.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı ve 36 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak.

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