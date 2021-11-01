Beşiktaş, Sporting maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.