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Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, "Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı. Herhalde 5-6 aylık bir süre Cenk'i göremeyeceğiz gibi görünüyor." dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Herhalde 5-6 aylık bir süre Cenk'i göremeyeceğiz gibi görünüyor"
Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakatlanan Cenk Tosun'un sezonu kapattığını ifade ederek, "Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı. Herhalde 5-6 aylık bir süre Cenk'i göremeyeceğiz gibi görünüyor. İnşallah bu süre daha kısalır ve en kısa zamanda döner. Allah'tan acil şifalar diliyorum, çok geçmiş olsun kendisine. Çok önemli bir oyuncu. Şampiyonada da takımımızın önemli oyuncularından biri olacaktı ama hayatta her şey insanın başına gelebiliyor. Her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor o yüzden çok geçmiş olsun." diye konuştu.

Kazanarak dönmenin kendileri için çok değerli olduğunu anlatan Yalçın, "Bugün için 3 puan almak gerçekten değerliydi. Çünkü Erzurum deplasmanları herkes için gerçekten zordur. Kar yağar, hava soğuk olur zemin bozuk olur bir sürü problem olur havadan dolayı. Biz de bu sorunları oyun içinde yaşadık. Cenk gitti kaybettik kötü bir sakatlık yaşadı. Larin, Dorukhan, aynı şekilde gitti. Bazı oyuncularımız rakımdan da etkilendiler. O yüzden oyunsal anlamda iyi mücadele etmeye çalıştık. Bizim için kazanmak her şeyden çok önemliydi. Artık 3 puan almak çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

"Bundan sonra tamamen final odaklı oynayacağız"
Yalçın, bundan sonraki maçlara final gözüyle baktıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Oyunsal anlamda tabii ki bir şeyler vermek istiyoruz ama çok iyi oynayıp 3 puan almadıktan sonra fazla bir anlamı olmuyor. Artık final odaklı düşünüyoruz ve bundan sonra tamamen final odaklı oynayacağız. Son bir hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Milli takım arası bize iyi gelir diye düşünüyorduk maalesef öyle olmadı. Kovid-19 olanlar, sakatlar, cezalılar baya problem yaşadık bu hafta. Son 3 maçı 2 galibiyet 1 mağlubiyetle kapatmak... Biz 7 puan iyi diyorduk ama 6 aldık. Bir puan geride kaldık ama rakiplerimizin oynadığı maçlara baktığımız zaman çok da kötü gibi görünmüyor. Artık ligin final bölümüne gireceğiz son 8 haftaya giriyoruz. Çok zor bir süreç. İki haftada 5 maç oynayacak bütün takımlar. Maalesef trafik çok sıkışık, oyuncuları da anlamak lazım. Mücadele ediyorlar çok fazla maç oynayan oyuncular var. Lig, milli takım yavaş yavaş yorgunlukları ortaya çıkmaya başlıyor. Biz elimizdeki kadroyu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz."

Cenk Tosun, İstanbul'a götürüldü 
Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Cenk Tosun, uçakla İstanbul'a götürüldü.

Maçın 75. dakikasında mavi-beyazlı oyuncu Leo Schwechlen ile girdiği ikili mücadele sonrasında Cenk Tosun yerde kaldı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğü çalması ve kulüp doktorlarının sahaya çağrılmasıyla oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Ardından sedye ile saha kenarına alınan Cenk Tosun'a doktorlar soyunma odasında da müdahale etmeyi sürdürdü.

Maçın bitiş düdüğü ile özel bir hastaneye ait ambulansa alınan golcü futbolcu, özel uçakla İstanbul'a götürülerek tedaviye alınacak.

Cenk Tosun'un diz kapağında problem olduğu belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçında dizinden üzücü bir sakatlık yaşayan Beşiktaş ve A Milli Takımımız oyuncusu Cenk Tosun'a ve siyah-beyazlı camiaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Cenk Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçeli Mesut Özil'in de aralarında yer aldığı çok sayıda futbolcu, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajla Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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