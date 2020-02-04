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Beşiktaş TFF'nin Göztepe maçı kararını bekliyor

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynanan maçta "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yapılan itiraz konusunda Türkiye Futbol Federasyonunun kararının beklendiğini açıkladı.
Beşiktaş TFF'nin Göztepe maçı kararını bekliyor

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynanan maçta "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye yapılan itiraz dilekçesinde maçın hakemi Hüseyin Göçek'in oyunun kaderini doğrudan etkilediğinin kanıtlarıyla açıklandığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Süper Lig'in ilk haftasından bu yana aleyhimize düzenli bir şekilde gerçekleştirilen muhtelif hakem hatalarının geçen hafta oynadığımız Göztepe karşılaşmasında başka bir boyut kazandığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Kulüp olarak Merkez Hakem Kuruluna iletilmek üzere Türkiye Futbol Federasyonuna yolladığımız itiraz dilekçesinde, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek’in topu yanlış yerde, yanlış takıma vererek oyunun kaderini doğrudan etkilediğini kanıtlarıyla açıkladık. Göçek’in kuralları bilmediği gibi, oyuncumuz Atiba Hutchinson’a kendisine kuralı hatırlatmaya çalıştığı için gösterdiği sarı kart da tarafımızca kabul edilemez bir vakadır. İlk yarı bitmek üzereyken verilen kural dışı karar, takımımızın kalesinde gol görmesine sebep olmuş ve mücadele açıkça sabote edilmiştir."

Beşiktaş'ın hiçbir haksızlığa boyun eğmediği vurgulanan açıklamada, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Kariyeri Beşiktaş maçlarındaki şaibeli kararlarla dolu olan bir hakemin, üstelik performans olarak düşüşte olduğu bir dönemde hangi sebeplerle üst klasman maçına atandığını da merak etmekteyiz. Yaşanan hatalara bakıldığında, Merkez Hakem Kurulunun hakemleri yeteri kadar eğitmeden maçlarımıza atadığı anlaşılmaktadır. Merkez Hakem Kurulunun hakemleri sıkı bir eğitim programına alması ligin selameti için son derece elzemdir. Beşiktaş, tüm tarihi boyunca karşılaştığı hiçbir haksızlığa boyun eğmemiştir ve bu yaşadıkları sonrasında da yoluna daha güçlü şekilde devam etmiştir. Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu biz o kesimlere de kuralına göre oynatacağız! Resmi başvurumuzla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonundan ivedilikle cevap beklediğimizi, bu kirli düzenin #KuralınaGöre değil, oyunun #KuralınaGöre davranılması için sürecin takibini titizlikle sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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