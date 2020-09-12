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Beşiktaş, Trabzon'a gitti

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşması için, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon'a gitti.
Beşiktaş, Trabzon'a gitti

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, takım otobüsüyle saat 16.30 sıralarında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne giriş yaptı. Koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın kafilede yer almadı. Yalçın'ın yerine yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde sahaya çıkacak Beşiktaş, saat 17.00'de uçakla Trabzon'a hareket etti.

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Şenol Güneş Kompleksi'nde karşı karşıya geleceği mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

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