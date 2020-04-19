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Beşiktaş ve Fenerbahçe antrenmanlara başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde takımlar çalışmalarını evdeki antrenmanlarla sürdürürken, Beşiktaş ve Fenerbahçe sahaya inme kararı aldı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe antrenmanlara başlıyor

Liglere 19 Mart'ta ara verilmesinden bu yana beklemeye geçen futbol dünyası hareketleniyor. Takımlar çalışmalarını evdeki antrenmanlarla sürdürürken, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den sahaya inme kararı geldi.
beIN SPORTS'un haberine göre, siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, dörderli gruplar halinde futbolcuların bir araya gelmesine izin verdi. Beşiktaşlı futbolcular özel antrenörler eşliğinde çalışmalarını Ümraniye’de sürdürecekler. Önlem olarak tesislerde personel olmayacak, sadece futbolcular ve antrenörler bulunacak.

ÇALIŞMALARDAN ÖNCE KORONA TESTİ

Sözcü’nün aktardığına göre, karantina sürecinde video konferans sistemiyle çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ise salı günü Samandıra'da yaklaşık 1 ay sonra ilk antrenmanını yapmayı planlıyor. Antrenmanlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek, taktik çalışma yapılmayacak, ikili mücadele içeren çalışmalardan uzak durulacak. Genellikle top ve pas çalışmaları yapılacak. Dayanıklılık artırıcı idmanlara ağırlık verilecek.

Antrenman öncesi ve sonrası, tesislerde dezenfektasyon işlemleri uygulanacak. Çalışmalardan önce tüm takım bir kez daha testten geçirilecek.

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