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Beşiktaş ve Vodafone arasında 2 yıllık anlaşma

Beşiktaş, Vodafone ile forma reklam sponsorluğu konusunda 2 yıllık yeni anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Vodafone, Beşiktaş’a yıllık 18 milyon TL ödeyecek.
Beşiktaş ve Vodafone arasında 2 yıllık anlaşma

Beşiktaş'ta Vodafone ile olan forma reklam sponsorluğu 2 yıl daha uzatıldı.

Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO'su Collman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Orman, anlaşmanın 2 yıllık olduğunu ve Beşiktaş'ın kasasına 36 milyon TL gireceğini ifade etti.

Kendileri için mutlu bir gün olduğunu ifade eden Orman, "Bundan 6 sene önce bir yolculuğa başladık. Ve o dönem itibarıyla stadın ismi ve göğüs sponsorluğu anlaşması imzalamıştık. O anlaşma paketinin 2 sene evvel uzatma süreci yaşadık. Göğüs sponsorluğu 5 seneyi doldurdu. Bugün de 2 sene daha uzatılması için buradayız. Vodafone ile uzun iş birliği bizim için çok önem arz ediyor. Bugün de istek ve arzu içerisinde bulunduk. Ülkenin şartları, son dönemdeki ekonomik süreçler bunu biraz uzattı. İki tarafında arzusu bu ilişkiyi devam ettirmekti. Bu bizim için sponsorluk anlaşması değil, gönül bağı, gönül ilişkisiydi. Bu dönem içinde beraber önemli projeler yaptık. Uzun dönem iş birliktelikleri az görülen bir durum.  Mutlu olarak da devam ediyoruz. Bir dünya markasının bir Türk kulübüne yatırım yapması, önemli. 2 markanın, kurumun iş birliği takdire şayan olarak devam ediyor. Geçen süreçte yapmış olduğumuz ilişki de bunun en büyük göstergesi. Anlaşma 2 yıllık. Rakamlar havada uçuşuyor. Ben buna açıklık getireyim. Toplam 36 milyon TL'lik bir anlaşma. 7 yıllık süreç içerisinde yaklaşık olarak 32 milyon dolarlık anlaşma oluyor. CEO ve Engin Bey'e göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. 

COLLMAN DEEGAN: BU SPONSORLUK BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ

Beşiktaş ile olan sponsorluğun kendileri için önemli olduğunu söyleyen Vodafone Türkiye CEO'su Collman Deegan, "Beşiktaş JK ile 6 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attık. Beşiktaş ile son derece verimli ilerleyen bir işbirliğimiz var. Türk futbolunda örnek işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ın mabedine ismimizi verdik. Beşiktaş'ın gönlümüzdeki yerinin bir göstergesi olarak, siyah-beyazlıların kalbine daha da yakın olmak istedik ve 5 yıl önce forma göğüs sponsoru olduk. Bu sponsorluğumuzu 36 milyon TL bedelle 2 yıla kadar daha uzatma kararı aldık. Böylece, forma göğüs sponsorluğumuzun toplam değeri 7 yıl için yaklaşık 31,6 milyon dolara ulaşmış olacak. Beşiktaş'ın Vodafone logolu formaları bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de gururla taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Logomuzun uğur getirmesini diliyor ve takıma yeni sezonda başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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