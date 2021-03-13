Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şahin: Puan ve maç eksiği avantajımızı değerlendirdik

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, 3-2 kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesinin ardından, kalan maçlarının diğer takımlar için olduğu kadar kendileri için de zorlu olacağını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına cezalı olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine katılan Şahin, "Bundan sonraki tüm maçlar herkes için de bizim için de zor. Oyuncu grubumuz sürekli maç oynuyor. Bugünkü maç da kolay değildi. Son yıllarda burada kazanamıyorduk. Bu da galibiyeti daha güzel bir hale getirdi. İlk yarı pas oyununda kendi rekorumuzu egale ettik. Oyunun hakimiyetini alan, bunu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir oyuncu grubumuz var. İki kez öne geçip rakibimiz yakaladı ama galip gelmeyi bildik. Puan ve maç eksiği avantajımızı değerlendirdik." diye konuştu.

"Salı gününden sonra derbiyi düşünürüz"

Üç kupaya da aday olduklarını söyleyen Şahin, "Fenerbahçe derbisi çok önemli ama önceliğimiz salı günkü Türkiye Kupası yarı final maçı. O da bir final. Şu an büyükler arasında üç kupaya aday olan sadece biz varız. Bu iddianın içinde kalmak itiyoruz. Üçünü de kazanmak istiyoruz. Salı gününden sonra derbiyi düşünürüz." ifadelerini kullandı.

Yedikleri golleri basit bulan Şahin, "Bize karşı tüm takımlar kapanarak oynuyor. Çok basit top kayıplarında kontradan pozisyonlar verdik. Bu seviye için basit olduğunu düşündüğümüz iki gol yedik. Genelde bize karşı bütün takımlar bu şekilde oynuyor. Daha iyi olmamız gereken şeyler var. Bunların üzerinde duruyoruz." şeklinde konuştu.

Hakemlerle ilgili konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "Ülkemizde genel bir sorun haline geldi hakemler. Devamlı konuşulan bir şey. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız iş hataya müsait bir iş. Onlar da zaman zaman hata yapıyorlar. Her maçta kararlar aynı olmayınca tartışma oluyor. Bu tartışmalar ne bugün ne yarın ne de gelecek sene biter." yorumunu yaptı.

Sergen Yalçın'ın yanında yardımcılık görevine devam edeceğini söyleyen Şahin, "Bu işe başladığım ilk günden beri yanındayım. Umarım onunla daha çok başarılar elde ederiz. Onunla çalışmaya istediği müddetçe devam edeceğiz. İstemezse bakarız. Sergen hoca bizim için önemli. Bizim liderimiz. Hocalar olarak ceza yiyoruz. O olmadığında eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz. O olmadığı zaman ona yardımcı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk yarıda özellikle iyi oynadık. Medipol Başakşehir'i yenmek önemli"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Medipol Başakşehir karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Zor bir deplasmandı. Başakşehir, geçen senin şampiyon takımı. Bu sene sıralamada olduğu yere bakmamak lazım. Kaliteli oyuncuları olan iyi bir takım. Burası bizim son senelerde puan kayıpları yaşadığımız bir deplasman. İlk yarıda özellikle iyi oynadık. Medipol Başakşehir'i yenmek önemli. Teknik ekibi ve takımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek. Biz puan kaybetmeden devam etmek istiyoruz." diyen Emre Kocadağ, hakem Cüneyt Çakır'ın performansını ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Benim gördüğüm iki pozisyon var. VAR'ın müdahale etmesini bekledik. Müdahale olmadı. Kazandığımız için mutluyuz ama VAR'dan gelmeyen 2 penaltımız var. Biz sahada oynamak ve kazanmak istiyoruz. Bağırıp, çağırıp seviyesi düşük benzetmelerle hakem ve futbol camiasını yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum. Biz maç maç kazanıp sezon sonunda şampiyonluğu hedefliyoruz."

Sergen Yalçın'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi konusunda sorulan bir soruya Kocadağ, "Sergen hoca maalesef bu maç cezalıydı. Murat hocamızı da tebrik ediyorum. Gayet iyi bir performans gösterdi. Hocamız gayet mutlu. O da şampiyonluğa odaklanmış durumda. Kenetlenmiş durumdayız. Hocamız hakkında da spekülasyonlar çıkıyor. Sözleşme konuşuluyor, gereksiz konuşmalar yapılıyor. Hocamızla alakalı bir problemimiz yok. O bizden biz de ondan memnunuz. Beşiktaş taraftarı ve camiası endişe duymasın. Hocamızla inşallah uzun yıllar devam edeceğiz." cevabını verdi.

Emre Kocadağ, 16 Mart Salı günü Medipol Başakşehir ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yapacakları yarı final maçına ilişkin, "Kupa da bizim için önemli. Lig başında iki hedef vardı; Kupa ve lig. İkisinde de yarıştayız. Kupada da finale kalmak istiyoruz. Ardından Fenerbahçe derbisi var. Bizim için her maç 3 puan. Maç ayrımı yapmıyoruz. Derbi de tabii ki değerli. Oradan alacağımız 3 puan da çok değerli." diyerek sözlerini tamamladı.