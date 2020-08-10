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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Kondisyon koşuları ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapılan antrenman, kondisyon koşuları ve streching çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılarda antrenmanı, asbaşkan Emre Kocadağ da izledi.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 11.30 ve 18.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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