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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, üç takım halinde yarım sahada oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlıların akşam saatlerindeki idmanını Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti. 

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 10.30 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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