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Beşiktaş, yeni sezona Slovakya'da hazırlanacak

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp gerçekleştirecek.
Beşiktaş, yeni sezona Slovakya'da hazırlanacak

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-15 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da kamp yapacak.

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