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Beşiktaş yenildi büyük avantaj kaçtı

Beşiktaş, Ajax'ı mağlup etseydi Türkiye 15. sıraya çıkacak, 2023-2024'te Avrupa'ya 5 takımla katılma yolunda avantaj yakalayacaktı.
Beşiktaş yenildi büyük avantaj kaçtı

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybetmiş, ülke puanına katkı yapamamıştı. Siyah- Beyazlılar dün gece ise ayağına kadar gelen fırsatı tepti. Ajax karşısında devreyi önde tamamlayan Kara Kartal ikinci yarıda yediği gollerle kaybedince Türkiye de ülke puanında 18.'likten 15.'liğe çıkma şansını kaçırdı. Böylelikle 2023-2024'te Avrupa'ya 5 takımla gitme yolunda büyük avantaj yitirdik.

4 takıma düşeceğiz

Galibiyet halinde 400 puanla 21.500'e ulaşacak olan Türkiye önünde yer alan Hırvatistan (25.400), Çekya (25.200) ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni (25.125) geride bırakacaktı. Ancak ikinci yarıda kalemizde gördüğümüz iki gol bu şansı ortadan kaldırdı. Bu ülkeleri geride bırakamazsak, 2023-2024'te Devler Ligi'ne 1, Avrupa Ligi'ne 1 ve Konferans Ligi'ne 2 takımla gideceğiz. Beşiktaş öne geçtiği maçta kazansa 2 milyon 800 bin Euro (37.5 milyon TL) alacaktı, ancak olmadı, 5'inci maçı da para alamadan bitirdi.

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