Beşiktaş yine farklı kazandı

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti

Beşiktaş, Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenerken, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig'e verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor'a Vodafone Park'ta 2-1 yenilen, geçen hafta ise Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u da 3-0 yenerek puanını 50'ye yükseltti.

Maçın 15. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in kırmızı kart görmesinin ardından 75 dakika 10 kişiyle mücadele eden ve 3-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

Burak Yılmaz'dan bir gol, iki gol pası

Fraport TAV Antalyaspor maçında kart cezalısı olduğu için görev yapamayan Burak Yılmaz, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde de fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 40. dakikasında takımını öne geçiren isim olan Burak Yılmaz, ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

Yukatel Denizlispor maçında takımının kaydettiği iki golün pasını veren deneyimli futbolcu, İttifak Holding Konyaspor karşısında da Abdoulay Diaby ve Jeremain Lens'in attığı gollerin hazırlayıcısı oldu ve üç gole de doğrudan katkı sağladı.

Üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşayan Diaby ise bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Konyaspor düşme hattından çıkamadı

İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle düşme hattından çıkma şansını kullanamadı.

Ligde son 3 maçta ikinci yenilgisini yaşayan yeşil-beyazlı ekip, 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ersin Destanoğlu kalesini gole kapattı

Alman file bekçisi Loris Karius'un Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından kaleye geçen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, üçüncü maçında kalesini gole kapattı.

İlk kez Fraport TAV Antalyaspor maçında kaleye geçen ve 2 gol yiyen Ersin, Yukatel Denizlispor karşısında 1 golü engelleyememişti.

Genç kaleci, İttifak Holding Konyaspor mücadelesini gol yemeden tamamladı.

Boyd cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, 87. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı futbolcu, ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Konyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Alacağımız bir galibiyetle her şeyin değişeceğini biliyoruz

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, "Son 3 maçtır büyük şanssızlık yaşıyoruz. Gençlerbirliği'nde kazanacağımız bir maçı kaybettik. Sivas'ta son dakikada puan kaybettik. Bu takım tabii ki ligde kalacak. Buna şüphem yok. Oyuncular, karakterli oyuncular. Alacağımız bir galibiyetle her şeyin değişeceğini biliyoruz. Umarım son hafta ligde kalmış bir Konyaspor olur ve gelecek sezon da devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı karta kadar maçın düşündükleri şekilde geçtiğini aktaran Bülent Korkmaz, şunları kaydetti:

"Oyunun ilk 15 dakikası düşündüğümüz gibi gitti. Gol pozisyonu da bulduk ama kırmızı kartla oyuncumuz atıldı. Vida yaptı aynısını ama bu sefer kartın rengi başkaydı. Beşiktaş'a karşı 10 kişi kalıyorsanız ve bireysel hatalardan gol yiyorsanız, oyunu 1-0'da tutamıyorsanız kazanma şansınız çok zor. 11'e 11 oynansaydı skor olarak değişik olabilirdi. Bu maçı geride bırakmak ve Rize maçına odaklanmak zorundayız."

Maçın özeti

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

11. dakikada konuk ekibin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Jonsson kafayla topa vurdu, Rıdvan Yılmaz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

15. dakikada İttifak Holding Konyaspor 10 kişi kaldı. Amir Hadziahmetovic'in Lens'e yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük önce sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında bir kez daha izleyen Zorbay Küçük, oyun alanına dönerek sarı kartı iptal etti ve Hadziahmetovic'e kırmızı kart gösterdi.

29. dakikada Gökhan Gönül, sağdan taşıdığı topu ceza sahasındaki Diaby'ye verdi. Pozisyonunu kaybeden Diaby'nin dışarı çıkardığı meşin yuvarlağa Ruiz gelişine sert vurdu, top üstten auta gitti.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği sert şutla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0

45+2. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Burak Yılmaz'la paslaşarak ceza sahasına giren Diaby, rakiplerinden sıyrılarak bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

52. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Lens, ceza yayı üzerinden şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

60. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içine gönderilen topu Jevtovic kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

75. dakikada Boateng, uzun mesafeli pasıyla ceza sahası içinde Diaby'yi altıpas üzerinde topla buluşturdu, araya giren Konyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.