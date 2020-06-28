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Beşiktaş'a Altınordu'dan iki isim

Sergen Yalçın önderliğinde genç ve yerli isimlere yoğunlaşan Beşiktaş'ın radarına, Altınordu'dan 2 isim takıldı.
Beşiktaş'a Altınordu'dan iki isim

Yönetimin, yaşları ilerleyen Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak Kerim Alıcı'yı, Atiba'nın yerini doldurmak içinse Oğulcan Ülgün'ü transfer listesine aldığı belirtildi.

Siyah beyazlıların, İzmir temsilcisinin sağ beki Kerim Alıcı için girişimlere başladığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de bu oyuncu için temas kurduğu fakat görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.

Bu sezon 1'inci Lig'de 25 maça çıkan 23 yaşındaki sağ bek, takımına 4 asistlik katkıda bulundu.  Kerim Alıcı'nın, kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor. 

Siyah beyazlılar Kerim Alıcı'nın yanı sıra Oğulcan Ülgün'ü de kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki ön libero bu sezon Altınordu formasıyla 22 maça çıktı. 

Oğulcan'ın, İzmir ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Önümüzdeki sezon daha genç ve enerjik bir takım kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş yönetiminin, bu 2 oyuncunun transferini bitirmesi bekleniyor. Her 2 isim için de sezon sonu resmi teklif yapılacağı öğrenildi.

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