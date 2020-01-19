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Beşiktaş'ı şikayet ettiler!

Beşiktaş'ta 3 aydır maaşlarını alamayan Ruiz ile Elneny, haklarını hukuki yoldan arama kararı aldı.
Beşiktaş'ı şikayet ettiler!

Beşiktaş'ta maaş krizi devam ediyor...

Göreve ilk geldiği dönemde oyuncuların 3 aylık alacaklarını ödeyen siyah-beyazlı yönetim, takımın yükselen performansında pay sahibi olmuştu.

Ancak aradan geçen 3 aylık sürede futbolculara bir daha ödeme yapılmadı.

Haklarını hukuki yoldan arama kararı alan Victor Ruiz ile Mohamed Elneny'nin, kulübe ihtar çektiği öğrenildi.

PERSONEL DE ALAMIYOR

Ayrıca kulüp personelinin de 3,5 aydır ücretlerini alamadıkları ortaya çıktı.

Yönetimin kaynak arayışı içine girdiği ve kısa süre içerisinde bu sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İMZALAR KALPLERE ATILIR!

Öte yandan sosyal medyada konu hakkında yorumda bulunan bazı futbolcuseverler, Beşiktaş'ın klasikleşen "İmzalar kağıtlara değil, kalplere atılır" adlı sloganını tiye aldı.

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