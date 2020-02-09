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Beşiktaş'ın 5 haftası zorlu geçecek

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 yenerek zirve için umutlanan Beşiktaş, gelecek 5 haftada çok kritik maçlara çıkacak.
Beşiktaş'ın 5 haftası zorlu geçecek

Siyah-beyazlı ekip, bu seride hem zirve yarışı yapan takımlarla karşılaşacak hem de ligde kalmak için mücadele veren ekiple oynayacak.

Kritik 5 haftaya deplasmandaki Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak Beşiktaş, ardından sırasıyla Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

Rakiplerinin 4'ü sıralamada üstünde

Beşiktaş, söz konusu 5 haftada sıralamada üstünde yer alan 4 takımla karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip zirve yarışında rakiplerinden olan Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray karşısında iyi sonuçlar alarak şampiyonluk iddiasını güçlendirmeye çalışacak.

Kritik maçların 3'ü deplasmanda 

Beşiktaş, kritik 5 haftadaki 3 maçı deplasmanda oynayacak.

Söz konusu dönemde Trabzonspor ve MKE Ankaragücü'nü konuk edecek siyah-beyazlı ekip, ayrıca Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray deplasmanına çıkacak.

İlk yarıda 8 puan çıkarmıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında bu rakipleriyle oynadığı 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ve Galatasaray'ı 1-0 yenen siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

Deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile de 0-0 berabere kaldı.

Kritik oyuncular ceza sınırında

Beşiktaş'ın kritik maçları öncesi önemli oyuncuları sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'in vazgeçilmez isimleri Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Caner Erkin kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların yanı sıra hamle oyuncusu olarak değerlendiren Umut Nayir de aynı durumu yaşıyor.

Bu oyuncular gelecek haftalarda görecekleri sarı kartlarla kritik maçlarda takımlarını yalnız bırakma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Gökhan Gönül cezalı

Beşiktaş'ın zirve mücadele veren takımlardan Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmada ise Gökhan Gönül forma giyemeyecek.

Bu sezon Trabzonspor, Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart gören Gökhan, cezalı duruma düştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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